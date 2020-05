Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung

Apolda (ots)

Am 04.05.2020 bemerkte ein Zeuge, dass in der Hauptstraße der Ortslage Wickerstedt vor dem Nachbargrundstück ein Transporter hielt. Der Fahrer stieg aus und lud eine frei umherlaufende Laufente in eine mitgeführte Transportbox. Danach fuhr er davon. Durch eine sofortige Überprüfung der Halteranschrift konnte die Laufente im Wert von 40 EUR sichergestellt und dem Eigentümer wieder übergeben werden. Gegen den Dieb wurde Anzeige erstattet.

Zu einem Auffahrunfall kam es am Montagabend in der Erfurter Straße. Ein 61-jähriger Golffahrer fuhr stadtauswärts auf einem am rechten Straßenrand parkenden Audi A4, welcher wiederum auf einem vor ihm parkenden Daimler Vito geschoben wurde. Der Golffahrer verletzte sich dabei leicht am Handgelenk. Da er unter dem Einfluss von Alkohol stand, zog dies eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs nach sich. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 40000 EUR.

