Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht vom 04.05.2020

Weimar (ots)

Sachbeschädigung

Am Sonntagmorgen wurde gegen 08:45 Uhr eine Sachbeschädigung durch Graffiti gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei in der Herbststraße konnten vier angegriffene Häuser festgestellt werden, die mit politischen Schmierereien versehen waren. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Einbruchsdiebstahl

Zu einem Einbruch wurde die Polizei gegen 11:50 Uhr nach Kranichfeld in die Stephanshöhe gerufen. Der 69-jährige geschädigte Gartenbesitzer fand sein Gartentor offenstehend vor. Sein Wochenendhaus wurde durchwühlt,nachdem der oder die Täter, den vor Ort versteckten Schlüssel gefunden hatten. Gestohlen wurde ein Flachbildfernsehgerät im Wert von ca. 300,-Euro.

Gefährdungsdelikt im Straßenverkehr

Am Sonntagnachmittag gegen 16:00 Uhr befuhr ein Streifenwagen die Alexanderstraße in Kranichfeld. Dort fiel den Beamten ein weißer VW Golf GTI auf, der mit über 100 km/h die Ortschaft befuhr. Auf das Anhaltesignal reagierte der Fahrer nicht. Auf Höhe der alten Molkerei wurden zwei ältere Damen gefährdet. Diese konnte sich nur durch Wegspringen aus dem Gefahrenbereich retten. Weiterhin mussten zwei Frauen, die drei Pferde führten, sich und ihre Tiere vor dem Fahrzeug in Sicherheit bringen, um nicht angefahren zu werden. Das flüchtige Fahrzeug befuhr weiterhin mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Ortslage und missachtete sämtliche Verkehrsregeln. Es wurde später, nach Zeugenhinweisen, unbeschädigt und verschlossen, jedoch ohne Fahrzeugführer im Nahbereich aufgefunden und als Beweismittel sichergestellt. Alle Personen, die durch das Fahrzeug gefährdet wurden, sind angehalten sich bei der Polizei als Zeugen zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03643/8820 entgegen. Gegen den Fahrer wird wegen schweren Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Wildunfall

Zu einem Wildunfall kam es am frühen Morgen des 04.05. zwischen Meckfeld und Keßlar. Der 40-jährige Fahrer eines Ford Mondeo konnte ca.500 Meter vor der Ortslage Meckfeld, trotz sofortiger Gefahrenbremsung, einen Zusammenstoß mit einem Rehbock nicht mehr verhindern. Das Tier verendete vor Ort und wurde vom zuständigen Jagdpächter übernommen. Am Fahrzeug entstand unfallbedingter Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

