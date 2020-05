LPI-J: Pressemitteilung

Landespolizeiinspektion Jena

Vom 01.05. zum 02.05.2020 wurden an einer Begrenzungsmauer in der Jährlingsgasse, welche die Jenaer Straße und die Planstraße verbindet, zwei Hakenkreuze in einer Größe von 1,00m x 1,50m sowie ein unleserlicher Schriftzug mit braune durch Unbekannte aufgetragen. Es entstand ein Schaden von 300 EUR.

Zu einem Einbruch kam es im Zeitraum vom 01.05. bis 03.05.2020 in Kromsdorf, in der Gartenanlage Dürrenbacher Hütte. Unbekannte Täter brachen die Vorhängeschlösser einer Laube auf und entwendeten eine Gardena Pumpe, ein Aggregat der Marke Makita mit Ersatzakku, sowie ein Holzbohrerset im Gesamtwert von 725 EUR.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

