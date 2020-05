Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der PI Saale-Holzland

Jena (ots)

Fahren unter Drogeneinfluss

Eine 19jährige Fahrerin eines Pkw Hyundai wurde am Freitagabend in Hermsdorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass die 19jährige unter dem Einfluss von Betäubungmitteln steht. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt unterbunden und die Blutentnahme angeordnet.

Zeugenaufruf

Am Samstagnachmittag gegen 13:15 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Saasaer Straße in Eisenberg ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw Mercedes stieß gegen ein Geländer, beschädigte dieses und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Dieser Vorfall wurde von einem Zeugen beobachtet und dem Personal des Supermarktes gemeldet. Die Polizeiinspektion Saale-Holzland sucht diesen Zeugen um weitere Details zum Unfallgeschehen ermitteln zu können.

