LPI-J: Pressemitteilung der PI Apolda vom 03.05.2020

Verkehrsunfall ohne Personenschaden Am Samstag, 02.05.2020, 10:15 Uhr, ereignete sich ein Unfall in Apolda, Parkdeck Kaufland. Die Fahrerin eines Pkw Audi war auf der Suche nach einem Parkplatz und musste verkehrsbedingt halten. Der Fahrer eines Pkw Daewoo rangierte aus seiner Parklücke und übersah dabei den Pkw Audi. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurden keine Personen verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 600,00 Euro.

Körperverletzung Zu einer tätlichen Auseinandersetzung kam es am 01.05.2020 gegen 09:40 Uhr in Apolda, Katharinenweg. Täter und Geschädigter wohnen im gleichen Hauseingang. Zur Tatzeit kehrte der Täter in das Wohnhaus zurück und traf im Treppenhaus auf den Geschädigten. Beide gerieten in einen verbalen Streit. In der Folge trat der Täter den Geschädigten mit dem Fuß gegen die Hüfte. Der Geschädigte erlitt durch den Tritt Schmerzen, wünschte aber keine ärztliche Behandlung. Danach trennten sich beide Parteien und begaben sich in ihre separaten Wohnungen.

Brandfall In der Nacht vom 01.05.2020 zum 02.05.2020 kam es zum Brand in Bad Sulza, Thälmannring. Aus bisher unbekannter Ursache kam es zum Brand in einem Kellerabteil. Dort lagerten Küchenmöbel und Geräte. In der Folge griff das Feuer auf die im Kellergang befindlichen Heizungsrohre über. Die FFW Bad Sulza war mit mehreren Löschfahrzeugen vor Ort. Alle Bewohner durften danach wieder in ihre Wohnungen. Zur Brandursache liegen noch keine Angaben vor. Durch die Kriminalpolizei Jena wurde zur Brandursache ermittelt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3000,00 Euro.

Verkehrsunfall / Polizei sucht Zeugen Am 03.05.2020 gegen 05:20 Uhr bekam die Polizei die Information über einen Unfall in der Gemeinde Willerstedt, Hauptstraße. Nach ersten Erkenntnissen kam der Fahrzeugführer aus Richtung Nirmsdorf. Am Ortseingang Willerstedt fuhr der Fahrer des Pkw Renault Laguna gegen einen am Fahrbahnrand liegenden Stein, überschlug sich und landete auf dem Dach. Nach Zeugenaussagen kletterte der männliche Fahrzeugführer aus dem Pkw, kümmerte sich nicht um das Fahrzeug und lief zu Fuß in Richtung Pfiffelbach. Der Fahrer war augenscheinlich nicht verletzt. Weitere Angaben liegen zum Fahrzeugführer nicht vor. Am Pkw Renault Laguna befanden sich Kennzeichen, welche an einen anderen Pkw gehören. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

