Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presse Weimar 03.05.2020

Weimar (ots)

Hausfriedensbruch Freitagnachmittag wurde der Polizei Weimar gemeldet, dass sich in der Adolf-Tegtmeier-Allee in Bad Berka OT München im Objekt der ehemaligen Sophienheilstätte widerrechtlich Personen aufhalten. Die Beamten konnten vor Ort acht Personen im Alter von 16 bis 46 Jahre feststellen. Es wurden Anzeigen wegen Hausfriedensbruch und Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung gefertigt.

Spiegel abgetreten Am Samstag in der Zeit von 9:00 Uhr bis 10:30 Uhr schlugen oder traten unbekannte Täter bei fünf Fahrzeugen, welche in der Ernst-Kohl-Straße abgeparkt waren, jeweils vor einen Außenspiegel. Während bei vier Fahrzeugen kein Sachschaden entstand, da der Spiegel unbeschädigt in die ursprüngliche Position geklappt werden konnte, entstand an einem Pkw Renault ein Schaden von 200 Euro am linken Außenspiegel.

Kennzeichenmissbrauch Freitagabend gegen 22 Uhr stellten die Beamten in der Christian-Speck-Straße in Blankenhain einen 48-jährigen Fahrzeugführer fest, welcher einen Pkw Skoda mit entstempelten Kennzeichentafeln führte. Die Kennzeichentafeln waren nie auf den besagten Pkw zugelassen. Eine Anzeige wegen Kennzeichenmissbrauch wurde gefertigt.

Berauscht unterwegs Am Freitagnachmittag kontrollierten die Beamten einen 24-jährigen Fordfahrer in der Waldstraße in Blankenhain. Der Drogentest lieferte ein positives Ergebnis. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Außerdem war der Fordfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Der Drogenvortest bei einem 27-jährigen Fahrzeugführer in der Trierer Straße erbrachte Samstagnachmittag ein positives Ergebnis. Eine Blutentnahme wurde veranlasst.

Freitagabend gegen 23:30 Uhr stellten die Beamten in der Christian-Speck-Straße in Blankenhain einen 55-jährigen Radfahrer fest, welcher deutliche Ausfallerscheinungen in Form von Schlangenlinien zeigte und fast gegen das Fahrzeug der Beamten fuhr. Auf einem hinter dem Lenkrad angebrachten Kindersitz saß sein 4-jähriges Enkelkind. Er versuchte sich trotz Anhaltezeichen durch Flucht mit dem Fahrrad der Kontrolle zu entziehen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille. Aufgrund der Ausfallerscheinungen wurde eine Blutentnahme angeordnet. Eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie eine Mitteilung an das Jugendamt wurden gefertigt.

Sonntagmorgen um 2 Uhr stellten die Beamten einen 32-jähriger Mercedes-Fahrer in Bad Berka am Friedensplatz fest und unterzogen ihn einer Verkehrskontrolle. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,77 Promille.

Fahrübungen Samstagvormittag bestreiften die Beamten das Gelände der Gedenkstätte Buchenwald. Dort konnte ein 17-jähriger Fahrzeugführer angetroffen werden mit seiner Mutter auf dem Beifahrersitz. Beide übten das Fahren ohne dass der Sohn im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Es wurden Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis bzw. Ermächtigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gefertigt.

Durchführung von Präsenzstreifen im Zusammenhang mit Covid 19 Auch am Maifeiertag und am Wochenende führten Polizei und Ordnungsamt wieder Kontrollen zur Einhaltung der Thüringer Eindämmungsverordnung im Stadtgebiet sowie im Weimarer Land durch. Der überwiegende Teil der Bevölkerung ist sich der nach wie vor bestehenden Gefahren bewusst und hält sich vorbildlich an die Regelungen. Trotz dessen mussten die Beamten am Wochenende mehrfach gegen Verstöße einschreiten und nicht erlaubte Ansammlungen auflösen, so zum Beispiel am Freitagnachmittag. Hierbei hielten sich ca. 50 Personen in der Geleitstraße nahe einer geöffneten Lokalität auf. Den Abstandsregeln wurde keinerlei Folge geleistet. Kräfte der Polizeiinspektion Weimar und des Ordnungsamts sprachen den versammelten Personen Platzverweise aus und veranlassten, dass der Betreiber die Lokalität umgehend schließt. Die versammelten Personen entfernten sich nach kurzer Zeit.

