Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Ein 17-Jähriger und eine 15-Jährige mussten am Mittwochabend vom Dach eines Wohnhauses in der Franz-Kugler-Straße geholt werden. Die Polizei war gegen 22.00 Uhr wegen ruhestörenden Lärms verständigt worden. Um das Dach in einer Höhe von bis zu 15 Metern gefahrlos betreten zu können, wurde die Feuerwehr um Hilfe gebeten. Über deren Drehleiter wurden die Jugendlichen vom Dach geholt und später ihren Eltern übergeben. Sie gaben an, vom Dach die schöne Aussicht genießen zu wollen. Geprüft wird jetzt, inwieweit die Jugendlichen für die Kosten des Einsatzes gerade stehen müssen.

Ein 53-jähriger Mann überquerte am Mittwoch gegen 14.00 Uhr in der Knebelstraße die Straßenbahngleise. Aufgrund seines hohen Alkoholisierungsgrades (3,5 Promille) machte er einen Schritt nach hinten und wurde dabei von einer vorbeifahrenden Straßenbahn gestreift. Der Mann kam mit leichten Verletzungen davon.

