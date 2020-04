Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Angriff auf jungen Mann

Jena (ots)

Am Mittwoch gegen 18.00 Uhr wurde in der Nollendorfer Straße ein 25-Jähriger von zwei bisher unbekannten Tätern zusammengeschlagen. Die beiden jungen Männer standen vor einem Hauseingang und hatten ihr Gesicht vermummt. Als das spätere Opfer mit seiner Freundin an ihnen vorbeilief wurde er unvermittelt von hinten angegriffen und geschlagen bis er zu Boden ging, woraufhin beide Angreifer auf ihn eintraten. Aufgrund von Äußerungen der beiden Angreifer muss ein politisches Motiv angenommen werden.

Das Opfer kam ins Krankenhaus. Eine sofortige Suche der eingesetzten Polizeibeamten führte nicht zur Ergreifung der Täter.

So werden die Täter beschrieben:

zwischen 1,70 - 1,75 m groß

schlanke Gestalt

beide trugen Northface-Jacken

der eine war komplett schwarz gekleidet, der andere trug ein schwarzes Oberteil sowie eine blaue Jogginghose mit weißen Streifen

Wer kann weitere Hinweise geben? Polizei Jena Tel. 03641-810

