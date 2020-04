LPI-J: Pressebericht

Landespolizeiinspektion Jena

Zwei Kinder konnten gestern in Bad Sulza, L.-Braille-Straße festgestellt werden, welche Sachbeschädigungen, Hausfriedensbruch und Diebstähle in verschiedenen Gärten in der Umgebung begangen haben. Es wurden mehrere kleine Gartengeräte bei den Kindern festgestellt, welche noch keinem Tatort zugeordnet werden können. Der bisher festgestellte Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro.

Am gestrigen Tag zwischen 11:30 Uhr und 17:30 Uhr kam es in Oßmannstedt, Dr.-T.-Neubauer-Straße zu einer Sachbeschädigung an einer Garage. Durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug wurde an dieser ein Schaden von 1.000 Euro verursacht.

Am Mittwoch gegen 09:00 Uhr wurde eine Ölspur in Liebstedt, Bergstraße gemeldet, welche durch die Freiwillige Feuerwehr beseitigt werden musste.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

