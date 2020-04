Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Leicht verletzt wurden am Dienstag gegen Mittag ein 49-jähriger Motorradfahrer aus Leipzig und seine Ehefrau, die sich als Sozia mit auf dem Krad befand. Zwischen Albersdorf und Ruttersdorf befand sich Rollsplit auf der Straße. Trotz geringer Geschwindigkeit rutschte das Krad auf dem Rollsplitt gegen die Leitplanke. Der Kradfahrer stürzte. Das Krad vom Typ KTM war nicht mehr fahrbereit und musste abtransportiert werden.

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu gestern bei einem Autohandel in Hermsdorf aus insgesamt 14 PKWs die Katalysatoren ausgebaut. Der Autohandel befindet sich am Globus-Markt. Eingedrungen sind die Diebe über den Maschendrahtzaun, der das Grundstück umgibt. Anschließend müssen sie die Fahrzeuge mit einem Wagenheber auf der Fahrerseite aufgebockt haben. Der Schaden liegt bei über 10.000 Euro. Die Fahrzeuge sind Gebrauchtwagen, die dort auf Kommission zum Verkauf stehen.

