Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 29.04.2020

Weimar (ots)

Durchführung von Präsenzstreifen im Zusammenhang mit Covid

Planmäßig werden im Bereich der PI Weimar und im Weimarer Land sogenannte Coronastreifen durchgeführt. Ziel ist es, die Bevölkerung zu sensibilisieren, um die Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes einzuhalten. Es kommt nur vereinzelt zu Verstößen. Größtenteils werden die Abstandregelungen und die Maskenpflicht, dort wo sie vor gegeben ist, eingehalten.

Sachbeschädigung

Unbekannte Täter brachten an der Waldorfschule im Klosterweg in der Nacht zum Dienstag mehrere Graffiti an und beschädigten dadurch die Fassade. Die Bilder zeigen Menschen mit Maske und sind mit der Aufschrift Corona versehen. Der Sachschaden wurde heute am frühen Morgen entdeckt und wird auf ca. 300,- Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Weimar unter der Telefonnummer 03643/8820.

Verkehrsunfallflucht

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittag in Berlstedt in der Hottelstedter Straße. Ein LKW im Lieferverkehr stieß beim Wenden mit dem Heck des Fahrzeuges gegen eine Grundstücksmauer und beschädigte diese. Danach entfernte sich das Fahrzeug vom Unfallort. Der Verursacher kam seinen Pflichten als Fahrzeugführer nicht nach. Die Höhe des Sachschadens an der Grundstücksmauer konnte noch nicht beziffert werden.

Wildunfall

Zu einem Wildunfall kam es am späten Abend zwischen Kleinlohma und Blankenhain. Der 37-jährige Fahrer eines PKW Skoda kollidierte kurz vor der Ortslage Kleinlohma mit dem Tier, welches plötzlich die Fahrbahn überquerte. Das Wildschwein verendete im Straßengraben. Der zuständige Jagdpächter versorgte das Tier. Am PKW entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der Fahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell