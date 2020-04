Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht vom 28.04.2020

Weimar (ots)

Diebstahl

Kurz vor Fahrtantritt, gegen 06:00 Uhr, bemerkte der Fahrer eines LKW in Blankenhain in der Christian-Speck-Straße, das Fehlen beider Kennzeichentafeln an seiner Zugmaschine. Der oder die Täter verursachten damit Sachschaden in Höhe von ca. 60,- Euro. Der Sattelauflieger wurde nicht angegriffen. Hinweise nimmt die Polizei Weimar unter der Telefonnummer 03643/8820 entgegen.

Durchführung von Präsenzstreifen im Zusammenhang mit Covid 19

Im Schutzbereich der PI Weimar und im Weimarer Land ist es zum festen Bestandteil geworden Kontrollen durchzuführen, um die Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes einzuhalten. Der Großteil der Bevölkerung verhältsich konform. Vereinzelt werden Personen auf den Mindestabstand und auf das Tragen von Schutzmasken hingewiesen.

Wildunfall

Gegen 06:30 Uhr kam es in Mönchenholzhausen zu einem Verkehrsunfall mit einem Reh, bei dem das Tier verendete. Der 34-jährige Fahrer eines PKW Seat befand sich ca. 300 Meter vor der Ortschaft, als das Reh plötzlich die Fahrbahn querte. Trotz sofortiger Gefahrenbremsung konnte eine Kollision nicht vermieden werden. Am PKW entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die vermehrten Wildwechsel in den Morgen- und Abendstunden zu dieser Jahreszeit hin und bittet die Verkehrsteilnehmer um eine entsprechende Fahrweise.

Verkehrsunfall

Im Kreuzungsbereich Schwanseestraße/ Brucknerstraße kam es am Nachmittag zu einem Vorfahrtsunfall zwischen zwei PKW. Der 40-jährige Fahrer eines Volvo beachtete beim Abbiegen einen vorfahrtsberechtigten PKW Toyota nicht und stieß mit diesem zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

Feststellung von Drogen

Im Rahmen der Streifentätigkeit wurden drei männliche Personen in der Rießnerstraße in den späten Abendstunden kontrolliert und nach verbotenen Gegenständen befragt. Daraufhin gaben zwei der jungen Männer im Altervon 23 bzw. 24 Jahren an, Drogen mit sich zu führen. Die Personen wurden durchsucht und die berauschenden Mittel sichergestellt. Gegen beide wurde Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet. Jeweils eine weitere Anzeige gegen die drei Beteiligten erfolgte wegen des Nichteinhaltens der Corona-Eindämmungsverordnung.

Wildunfall mit Personenschaden

Zu einem nicht alltäglichen Wildunfall mit einem Reh kam es am frühen Morgen des 28. April. Ein 21-jähriger Fahrer eines PKW Opel befuhr die B7 aus Frankendorf kommend in Richtung Umpferstedt. In Höhe von Kilometergemarkung 1,4 wechselte das Tier unverhofft aus dem angrenzenden Rapsfeld von rechts auf die Fahrbahn. Durch die Kollision wurde das Reh in den Gegenverkehr geschleudert und durchschlug die Frontscheibe eines PKW Honda und verletzte dessen 33-jährigen Fahrer schwer. Das Reh wurde durch das gesamte Fahrzeug geschleudert und durchschlug die Heckscheibe und kam hinter dem Fahrzeug zum Liegen. Der Fahrer musste mit einer Kopfplatzwunde und einer Verletzungam rechten Auge ins Krankenhaus eingeliefert werden.

