Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In Dorndorf haben Unbekannte, vermutlich mittels einem Diabolo, eine Fensterscheibe der ehemaligen Gaststätte Schlossberg beschädigt. Dies wurde am Montagvormittag bekannt. Das doppelt verglaste Fenster wies an der äußeren Scheibe eine kreisrunde Beschädigung auf. Hinweise auf mögliche Täter gibt es aktuell nicht.

Ein Unfall zwischen einem Transporter und einem Motorrad ereignete sich am Montagmittag in der Schmiedehäuser Straße in Camburg. Der Fahrzeugführer des VW-Transporters beabsichtigte, rechts am Fahrbahnrand anzuhalten und zeigte dies auch ordnungsgemäß durch Setzen des Blinkers an. Der Motorradfahrer, welcher dahinterfuhr, beachtete den seitlich aus einer Einmündung kommenden Verkehr und realisierte zu spät, dass sein Vorgänger anhielt. Folglich fuhr er auf den Transporter auf und verletzte sich am Bein. Er wurde mit Schmerzen ins nahegelegene Klinikum gebracht.

In Eisenberg, Walter-Rathenau-Straße, sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus eingestiegen und haben ein Schlagzeug und eine Gitarre entwendet. Dies wurde am Montagabend der Polizei gemeldet. In das unbewohnte Haus sind der oder die Täter durch ein drei Meter hohes Fenster gelangt, welches sie zuvor eingeschlagen haben. Anschließend verschafften sie sich mittels einer Leiter Zutritt zum Objekt und entwendeten die Musikinstrumente. Durch die Hauseingangstür verließen der oder die Täter das Haus samt ihrer Beute wieder.

