Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Am Montagnachmittag meldete der Detektiv eines Supermarktes in Isserstedt, dass er gerade zwei Personen dabei beobachtet, wie diese Waren in ihrem Rucksack verstauen. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, stellten sie die beiden Diebe im Alter von 30 und 39 Jahren. Die Täter hatten die Warenetiketten entfernt. Sie verstauten das Diebesgut anschließend im Rucksack und versuchten, ohne zu bezahlen, den Verkaufsraum zu verlassen. Gegen die Frau und den Mann wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Ein 29-jähriger VW-Fahrer wurde am Montagabend im Bereich Carolinenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Gegen 19:45 Uhr wurde der junge Mann von den Polizeibeamten angehalten und ein Drogenschnelltest bei ihm durchgeführt. Dieser schlug positiv auf Methamphetamin an. Es folgte eine Blutentnahme im Klinikum, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und eine Anzeige wegen Fahrens unter berauschenden Mitteln aufgenommen.

