LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 27.04.2020

Durchführung von Präsenzstreifen im Zusammenhang mit Covid 19

Im Schutzbereich der PI Weimar und im Weimarer Land finden täglich Kontrollen durch die Polizei statt. Es ist festzustellen, dass sich die Bevölkerung an das Mindestabstandsgebot hält und die Polizei nur vereinzelt eingreifen muss. Das Tragen von Schutzmasken in öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einkaufen hat sich durchgesetzt.

Ruhestörung

Zu einer Ruhestörung kam es in der Ettersburger Straße in den frühen Morgenstunden. Durch sehr lautes Abspielen von Musik konnten die Nachbarn eines 58-jährigen Mannes und dessen 55-jähriger Lebenspartnerin, keine Nachtruhe finden. Die Polizei stellte nach Rücksprache mit den Verursachern Ruhe her und sprach eine Verwarnung aus.

Wildunfall

Zu einem Wildunfall mit einem Wildschwein kam es gegen 05:00 Uhr auf der B85 nahe Bad Berka. Ca. 200 Meter nach dem Ortsausgang in Richtung Blankenhain wechselte das Tier von links nach rechts die Fahrbahn. Der 45-jährige Fahrer eines PKW Toyota konnte trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung eine Kollision nicht vermeiden. Das Wildschwein entfernte sich in den angrenzenden Wald, am PKW entstand Sachschadenin Höhe von ca. 300,- Euro, der Fahrzeugführer wurde glücklicherweise nicht verletzt.

Hausfriedensbruch

Eine 33-jährige Frau bemerkte in ihrer Wohnung in der Ernst-Thälmann-Straße am Morgen ungewöhnliche Geräusche. Beim Betrachten der Wohnungstür, bemerkte sie, wie sich der Schlüssel im Schloss drehte, da von außen jemand versuchte die Tür aufzuschließen. Die schnell alarmierte Polizei stellte einen 39-jährigen Mann fest, der offenbar ein früherer Lebenspartner der Wohnungsinhaberin war. Er hatte einen Schlüssel unerlaubt behalten und versuchte sich so Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet.

