Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei Wertstofftonnen im Dietrichsweg in Jena. Die Besitzerin stellte das Fehlen der Plaste- und Papiertonne am Sonntagmorgen fest. Unbekannte haben sich Zutritt zum Grundstück verschafft und die beiden Wertstofftonnen auf bisher unbekannte Art und Weise vom Grundstück der Geschädigten entwendet.

Das Sprichwort "Alles Gute kommt von oben." trifft eben nicht immer zu. Am Sonntagmorgen bemerkte eine Bewohnerin in der Theobald-Renner-Straße in Jena, dass ihre Blumenkästen am Balkon angeschmort waren und auch der Balkonteppich Brandlöcher aufwies. Es stellte sich heraus, dass eine am oberen Balkon angebrachte Solarlampe, aufgrund eines technischen Defektes, durchgeschmort war. Als diese dann nach unten gefallen ist, wurden auch die Kästen der Zeugin leicht beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPIJena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell