Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung

Apolda (ots)

Am 24.04.2020 um 23:40 Uhr wurde die Polizei über eine Ruhestörung in der Glockengießereistraße 1 informiert. Ein 30-jähriger Bulgare, der mit seinen Eltern gemeinsam eine Wohnung bewohnt, randalierte aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums und beschädigte dabei eine Zimmertür sowie ein Fenster in Höhe von ca. 60 EUR. Der Vater des 30-Jährigen konnte durch sein Einschreiten weitere Handlungen verhindern. Es wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet.

Vom 24.04. zum 25.04.2020 wurde in der Karl-August-Straße in Apolda, gegenüber der Einfahrt zur Weststraße, ein parkende PKW Megane von einem bisher unbekannten Fahrzeug, vermutlich beim Ein-/Ausparken oder Wenden, am vorderen linken Kotflügel in Form einer ca. 20cm tiefen Eindellung beschädigt. Der Unfallverursacher verließ unerkannt die Unfallstelle. Am Megane entstand Sachschaden in Höhe von 1000 EUR.

