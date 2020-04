Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda für den Zeitraum von Freitag, den 24.04.20, 06:00 Uhr bis Sonntag, den 26.04.20, 12:45 Uhr

Apolda (ots)

Am Freitagabend um 19:18 Uhr wurde in der Stegmannstraße in Apolda ein 59-jähriger Fahrer eines Motorrollers unter Alkoholeinfluss festgestellt. Ein Test ergab schließlich 0,72 Promille. Ihn erwarten nun ein Fahrverbot und ein empfindliches Bußgeld.

Am Samstagvormittag gegen 10:45 Uhr machte ein 37-jähriger Fußgänger in der Bernhard-Prager-Gasse in Apolda durch provokante Armbewegungen einen vorbeifahrenden Streifenwagen auf sich aufmerksam. Die anschließende Personenkontrolle ergab, dass der Mann unter anderem wegen eines Haftbefehls gesucht wurde. Der Tag endete für ihn in der Zelle einer JVA.

