LPI-J: Pressemeldung LPI Jena - Inspektionsdienst - vom 24.04.2020 bis 26.04.2020

Fahrrad aus Keller entwendet

Am Freitagmorgen wurde der Polizei Jena ein Einbruch in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Leipziger Straße gemeldet. Die Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass ein Kellerabteil mit Holztür aufgebrochen wurde. Aus dem Keller wurde ein blaues Mountainbike im Wert von ca. 1800 Euro entwendet. Vom Tatort wurden Spuren gesichert.

Einhandmesser aufgefunden

Am Samstagabend, kurz nach 20 Uhr, fielen den Beamten der Polizei Jena zwei Jugendliche im Bereich des Paradiesbahnhofes auf. Die beiden wurden daraufhin kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde bei einem der Jugendlichen ein verbotenes Einhandmesser aufgefunden. Der 15jährige musste das Messer vor Ort an die Polizei abgeben. Gegen ihn wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt.

Fahren unter Drogeneinfluss

Am Samstagmorgen, kurz vor 9 Uhr, führte die Polizei in Jena Winzerla eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei wurde ein Pkw Toyota kontrolliert, dessen Fahrzeugführer ein 40-jähriger Mann war. Im Rahmen der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann unter Drogen steht. Ein folgender Drogentest schlug positiv auf Cannabis an. Daraufhin wurde mit dem Fahrer eine Blutentnahme im Klinikum Jena durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Das Ergebnis des Bluttests steht noch aus.

