Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verstöße gegen Maßnahmen im Zusammenhang mit Eindämmung des Coronavirus geahndet

Stadtroda/ Eisenberg/ Kahla (ots)

Dreimal musste die Polizei im Saale-Holzland-Kreis Verstöße im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus ahnden.

Am Freitag waren gegen 22:25 Uhr sieben Männer im Statdgebiet von Stadtroda festgestellt worden, die sich zum gemeinsamen Biertrinken verabredet hatten.

Zwölf feiernde Jugendliche waren am Samstag gegen 19:10 Uhr in Eisenberg, in einer Gartenalage festgestellt worden.

In Kahla war am Samstagabend die Polizei zu einer Wohnung in die Moskauer Straße gerufen worden. In der betreffenden Wohnung stellten die Beamten neben der eigentlichen Mieterin vier weitere Personen fest, die nicht dort wohnhaft waren.

Gegen alle Personen fertigte die Polizei Ordnungswidrigkeitsanzeigen.

