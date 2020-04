Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahren unter Alkoholeinfluss

Eisenberg (ots)

Am Freitag, gegen 22:00 Uhr, kontrollierte in Eisenberg die Polizei den 27-jährigen Fahrer eines PKW Mercedes. Der Mann hatte, nachdem er den Streifenwagen bemerkt hatte, abrupt seine Fahrt gestoppt, war ausgestiegen und in Richtung einer Gartenanlage gerannt. Die Polizeibeamten konnten ihn allerdings einholen. Anschließend wurde bei dem jungen Mann ein Atemalkoholtest durchgeführt, der als Ergebnis 1,92 Promiille anzeigte. Sein Führerschein wurde daraufhin sichergestellt und eine Blutentnahme veranlasst. Zudem ist eine Anzeige wegen Fahren unter Alkholeinfluss gefertigt worden.

