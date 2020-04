Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In Dorndorf-Steudnitz haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstagmorgen einen Innenhofparkplatz unberechtigt betreten und eine Werkzeugkiste, welche auf der Ladefläche eines abgeparkten Transporters stand, aufgebrochen. Anschließend flüchteten der oder die Täter mit diversen Werkzeugen in unbekannte Richtung.

Zu einem Unfall mit einem verletzten Fahrradfahrer kam es am Donnerstagmittag in Kahla.Ein 51-jähriger Fiat-Fahrer parkte auf einer Parkfläche neben der Fahrbahn und öffnete unvermittelt, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, dieFahrertür. Ein 70-jähriger Fahrradfahrer befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Bachstraße. Als der Radfahrer sah, dass die Pkw-Tür unvermittelt geöffnet wird, versuchte er noch auszuweichen und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu.

Unbekannte sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 00:10 Uhr, in ein Wohnhaus in Camburg eingedrungen. Die Eigentümer sind aufgrund eines klirrenden Geräusches erwacht und vernahmen Schritte im Haus. Bei einer Nachschau im Gebäude stellte sich heraus, dass eine Glasscheibe zertrümmert und die Garagentür aufgebrochen wurde. Weiterhin haben der oder die unbekannten Täter eine Brandschutztür und eine Kellertür geöffnet. Augenscheinlich wurde der oder die Täter bei der Handlung gestört und verließen das Wohnhaus fluchtartig, ohne Beute zu entwenden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

