Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Am Donnerstagmittag geriet die Ladung eines Müllfahrzeuges, aus bisher unbekannter Ursache, in Brand. Während der Fahrt in Maua bemerkte der Fahrzeugführer das Feuer und alarmierte die Feuerwehr. Die Ladung konntedurch den Fahrer und die Feuerwehr teilweise entladen und gelöscht werden. Anschließend wurde der Müllwagen, in Begleitung von Polizei und Feuerwehr, zum Wertstoffhof Jena verbracht. Hier erfolgte eine vollständige Entladung und Löschung. Zu diesem Zeitpunkt schwelte und qualmte der Inhalt lediglich noch. Derzeit gibt es keine Hinweise, welche auf ein Fremdverschulden hinweisen.

In der Grenzstraße in Jena kam es am Donnerstagabend, gegen 19:00 Uhr, zu einem Kleinbrand. Unterhalb der dortigen Brücke haben Unbekannte, vermutlich durch einen Grill, fahrlässig eine Kabeltrommel entzündet. Vor Ort wurde außer der leicht versengten Kabeltrommel nichts beschädigt.

