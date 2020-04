Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht vom 24.04.2020

Weimar (ots)

Durchführung von Präsenzstreifen im Zusammenhang mit Covid 19

Auch gestern fanden im Schutzbereich der PI Weimar und im Weimarer Land Kontrollen der Abstandsregelung durch die Polizei statt. Viele Bürger verhielten sich auch nach Lockerung der bisherigen Maßnahmen weiter vorbildlich und sind sich der momentanen nicht alltäglichen Lage bewusst. Vereinzelt wurden Leute belehrt und auf die besonderen Gefahren eines zugeringen Mindestabstandes zu Mitbürgern hingewiesen. Das Tragen von einfachen Schutzmasken setzte sich durch und wird von der Bevölkerung angenommen.

Diebstahl auf Baustelle

Am Donnerstagmorgen wurde der Polizei ein Diebstahl von Baumaterial in der Coudraystraße 11 gemeldet. Der verantwortliche Bauleiter bemerkte bei Schichtbeginn den Verlust von 45 Stück Mattenblöcken und 30 Stück Abstandshaltern aus Baustahl in einem Wert von ca. 500,- Euro. Der oder die unbekannten Täter gelangten auf die nicht gesicherte Baustelle und transportierten das Beutegut ab. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Weimar unter 03643/8820.

Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Nachmittag in Tröbsdorf über der Nonnenwiese. Ein 37-jähriger Transporterfahrer fuhr in Richtung Weimarer Straße und schätze den seitlichen Abstand zu einem dort ordnungsgemäß geparkten Taxi falsch ein und kollidierte infolge dessen mit dem VW Passat. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit, es entstand nur geringer Sachschaden an den Fahrzeugen. Personen wurden nicht verletzt.

Brandfall

Zu einem Flächenbrand kam es am frühen Abend in Kranichfeld am Stausee Hohenfelden. Unbekannte Täter zündeten einen Holzstapel in der Nähe des Kletterwaldes an. Schnell breitete sich das Feuer, bedingt durch die trockene Wetterlage, aus und griff eine nahegelegene Wiese an. Feuerwehr und Polizei brachten den Brand glücklicherweise schnell unter Kontrolle. An der Wiese und am angrenzenden Wald entstand Sachschaden, dessen Höhe durch das Forstamt momentan noch nicht eingeschätzt wereden kann.

