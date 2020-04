Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung

Apolda (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es am 23.04.2020 um 16:05 Uhr im Kreisverkehr auf der B87 im OT Oberroßla. Der 27-jährige Fahrer eines Oktavia übersah den verkehrsbedingt haltenden 61-jährigen Fahrer eines Kodiaq und fuhr in der weiteren Folge auf dessen Fahrzeug hinten auf. Am Oktavia entstand ein Schaden von 1500 EUR. Am Kodiaq ein Schaden von 2000 EUR. Der 27-Jährige wurde mit 30 EUR bar verwarnt. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell