LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 23.04.2020

Verkehrskontrolle In Blankenhain wurde gestern Morgen der Fahrer eines Renaults einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Polizeibeamten fest, dass der 48-jährige Blankenhainer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Vermutlich weil er bisher nie eine besessen hat, war ihm auch nicht bekannt, dass man unter dem Einfluss berauschender Mittel kein Kraftfahrzeug führen darf. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv.

Von Nachbarn bedroht Weil er regelmäßig seinen Wohnungsschlüssel nicht dabei hat, verschafft sich ein 23-jähriger Kranichfelder immer wieder Zutritt zu seiner Wohnung über das Nachbargrundstück. Der Grundstücksbesitzer indes hat dem Mann mittlerweile das Betreten und Durchqueren seines Gartens untersagt. Dieser war mit dem Verbot ganz und gar nicht einverstanden. Im Zuge seiner Aufgebrachtheit bedrohte er seinen 51-jährigen Nachbarn.

Verkehrsunfall I Schwer verletzt musste gestern ein Mann ins Klinikum verbracht werden, nachdem er mit seinem Fahrrad stürzte. Nach derzeitigem Kenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass der Mann in der Bodelschwinghstraße von der Straße auf den Gehweg fuhr und hierbei stürzte. Dabei beschädigte er ein parkendes Auto. Aufgrund seiner Verletzungen konnte der Weimarer am Unfallort noch nicht zum Geschehen befragt werden. Zeugen gab es vor Ort nicht.

Verkehrsunfall II Frontal zusammengestoßen sind gestern gegen 13:30 Uhr zwei Pkw in Blankenhain. Weil ein Linksabbieger den ihm entgegen gekommenen Transporter übersah, kollidierte dieser frontal mit dem Kleinwagen des Abbiegers. Bei dem Unfall wurden der 19-jährige Unfallverursacher sowie seine Beifahrerin (16) verletzt. Beide wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Transporters, gegen den ein gesondertes Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet wurde, und dessen Beifahrer blieben unverletzt. Bei dem 50-Jährigen wurde Alkohol in der Atemluft festgestellt. Die Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Ladendieb gestellt Aus einen Supermarkt in der Erfurter Straße entwendete ein 16-Jähriger eine Flasche Schnaps. Ein hinter dem jungen Mann an der Kasse stehender Polizeibeamter im Dienstfrei konnte dann sehen, wie der Jugendliche in Begleitung seines Bekannten den Laden ohne zu bezahlen verließ und die Flucht ergriff als der Diebstahlsalarm ertönte. Der Polizist folgte ihm und konnte den Weimarer auch stellen. Er übergab ihn seinen im Dienst befindlichen Kollegen.

Durchführung von Präsenzstreifen im Zusammenhang mit Covid 19 Auch gestern fanden im Schutzbereich der PI Weimar und im Weimarer Land Kontrollen der Abstandsregelung durch die Polizei statt. Viele Bürger verhielten sich auch nach Lockerung der bisherigen Maßnahmen vorbildlich und sind sich der momentanen nicht alltäglichen Lage bewusst. Vereinzelt wurden Leute belehrt und auf die besonderen Gefahren eines zu geringen Mindestabstandes zu Mitbürgern hingewiesen.

