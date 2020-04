Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Drogendealer verhaftet

Weimar (ots)

Fahnder der Kriminalpolizei Jena beendeten am gestrigen Mittwoch die Flucht eines Mannes aus Weimar. Gegen den 47-Jährigen lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt wegen umfangreicher Drogendelikte, so auch Drogenhandel, vor. Er muss nun die nächsten drei Jahre und zwei Monate hinter Gittern verbringen. Die Fahnder lokalisierten den Gesuchten in der Klassikerstadt, wo er sich verborgen gehalten hatte, und konnten den sichtlich überraschten Mann gestern im Stadtzentrum widerstandslos festnehmen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPIJena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell