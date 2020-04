Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung

Apolda (ots)

Eine 22-Jährige befestigte am 20.04.2020 um 16:30 Uhr die Leine ihres Mischlingshundes an ein Werbeschild auf dem Netto-Parkplatz in der Robert-Koch-Straße. Ihr war nicht bewusst, dass das Werbeschild auf Rollen stand und dadurch beweglich war. Nachdem sie einkaufen ging, rannte der Hund plötzlich auf eine Zeugin zu und riss unweigerlich das Werbeschild mit sich, welches wiederum einen PKW Ford touchierte, welcher verkehrsbedingt in der Robert-Koch-Straße an der Ampel stand. Am Ford entstand ein Sachschaden von 200 EUR in Form von Kratzern.

Zu einer Unfallflucht kam es am 22.04.2020 im Zeitraum von 07:45 Uhr bis 13:30 Uhr in Bad Sulza auf dem Parkplatz der Ludwig-Wiegand-Straße. Beim Ein- bzw. Ausparken beschädigte ein bisher unbekanntes Fahrzeug einen parkenden VW Beatle vorn rechts und entfernte sich anschließend unerkannt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von 2000 EUR.

Purer Vandalismus wurde im Tatzeitraum vom 19.04.2020 bis 22.04.2020 auf dem Gelände des "Sängerstein" in der Gemeinde Eckolstädt verübt. Unbekannte rissen das obere Brett einer Sitzbank ab, schnitten in die Sitzfläche der selbigen und schossen augenscheinlich auf ein Hinweisschild. Die Plexiverglasung des Hinweisschildes splitterte dadurch. Weiterhin brachen sie an einigen umstehenden Bäumen Äste ab und verletzten an mehreren Stellen die Baumrinde mit einem scharfen Gegenstand.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Apolda unter der Telefonnummer 03644/5410 zu melden.

