Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht vom 22.04.2020

Weimar (ots)

Schachbeschädigung

Zu einer Sachbeschädigung durch Grafitti kam es in den Morgenstunden inder Mozartstraße an der Rückwand einer Arztpraxis. Der oder die Täterverursachten durch das Anbringen der bis zu 2,3 Meter langen Schriftzügeeinen Sachschaden von ca. 500,- Euro. Zeugenhinweise nimmt die PolizeiWeimar unter der Telefonnummer 03643/8820 entgegen.

Durchführung von Präsenzstreifen im Zusammenhang mit Covid 19

Auch gestern fanden im Schutzbereich der PI Weimar und im WeimarerLand Kontrollen der Abstandsreglung durch die Polizei statt. Viele Bürgerverhielten sich auch nach Lockerung der bisherigen Maßnahmen vorbildlichund sind sich der momentanen nicht alltäglichen Lage bewusst. Vereinzeltwurden Leute belehrt und auf die besonderen Gefahren eines zu geringen Mindestabstandes zu Mitbürgern hingewiesen.

Verkehrsunfall

Ein 72- jähriger Seat Fahrer befuhr in der Mittagszeit die Dürrstraße und bog an der Kreuzung in die Röhrstraße ein. Hierbei verwechselte er Gas- und Bremspedal, kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einVerkehrszeichen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150,- Euro am Verkehrszeichen und in Höhe von 75,- Euro am PKW. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Diebstahl/ Unterschlagung

Zu einem Diebstahl kam es gegen 16:00 Uhr in Blankenhain im REWE-Marktin der Waldecker Straße. Eine 61- jährige Kundin ließ ihr hochwertiges Mobiltelefon nach dem Bezahlen ihrer Ware auf dem Band an der Kasse liegen. Eine 63- jährige Frau, die den Sachverhalt beobachtet hatte, nahm das Handy an sich und verließ den Markt. Einige Zeugenaussagen und die Videoaufzeichnung im Markt führten schnell zur Beschuldigten. Diese konntein ihrem Kleingarten ermittelt werden. Sie gab den Tatvorwurf zu und das Handy an die Polizei heraus. Die Frau erhielt eine Strafanzeige und die Geschädigte zu ihrer großen Freude, ihr Handy zurück.

R. Straßburg Polizeiobermeister

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell