Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung

Apolda (ots)

Unbekannte Täter brachen im Tatzeitraum vom 20.04. zum 21.04.2020 in den Pferdestall in Oßmannstedt Liebstedter Straße ein, indem sie einen Weidezaun durchschnitten und die Tür zum Stallgebäude aufhebelten. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 EUR. Im Gebäude durchwühlten die Täter alles und entwendeten zwei Reitsättel im Gesamtwert von 5000 EUR. Da frische Reifenspuren zum Tatort führten, wird davon ausgegangen, dass die Täter das Beutegut mit einem Fahrzeug abtransportiert haben.

Zeugen die im Tatzeitraum ungewöhnlichen Fahrzeug- oder Personenverkehr wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Apolda unter der Telefonnummer 03644/5410 zu melden.

Zu einem Wildunfall kam es am 22.04.2020 um 02:35 Uhr zwischen dem Ortsteil Utenbach und Apolda. Ein 58-jähriger Fahrer eines Renault Megane kollidierte mit einem Reh, welches noch an der Unfallstelle verendete. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Renault entstand Sachschaden.

