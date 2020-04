Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseinformation PI Weimar vom 21.04.2020

Weimar (ots)

Gegen Poller gefahren Zu einem Unfall kam es gestern in Weimar Nord, als eine Frau, geblendet von der Sonne, die Absperrpoller eines Basketballplatzes übersah. Während sowohl am Pkw der 24-Jährigen, als auch an den Pollern Sachschaden entstand, musste die Weimarerin mit Schmerzen ins Klinikum verbracht werden.

Unfall beim Ausparken Gestern Abend informierte ein 30-jähriger Mann nach einem Parkrempler die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen parkte ein 61-jähriger Weimarer mit seinem Pkw Volvo im Kirschbachtal aus und touchierte hierbei den abgestellten Wagen des Anrufers. Wie sich im Rahmen der Unfallaufnahme herausstellte, stand der Unfallverursacher aber unter dem Einfluss von Alkohol. Der genaue Wert zum eigentlichen Zeitpunkt des Unfalls muss nun anhand der Untersuchung einer Blutprobe ermittelt werden.

Ohne Fahrerlaubnis In der Weimarer Friedensstraße führten gestern Polizeibeamte eine Verkehrskontrolle mit dem Fahrer eines Skodas durch. Wie sich im Rahmen der Kontrolle herausstellte, war der 43-jährige Weimarer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem reagierte ein mit ihm durchgeführter Drogentest positiv auf die Einnahme verbotener Substanzen. Er wurde zum Durchführen einer Blutentnahme ins Klinikum verbracht.

Unter Alkohol Kurz vor Mitternacht wurde in Tannroda der Fahrer eines VW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein mit dem 26-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille. Er wurde zur Blutentnahme in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Kontrollen aufgrund der COVID-19 Pandemie im Bereich Weimar und Weimarer Land Verstöße gegen die Einhaltung der Thüringer Eindämmungsverordnung konnten bei Kontrollen im Stadtgebiet Weimar und im Landkreis durch die Polizei gestern nicht festgestellt werden. Bei mehreren Prüfungen und stetig durchgeführten Präsenzstreifen bestätigten sich keine Hinweise zu Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz.

