LPI-J: Meldungen aus Jena

Unbekannte beschmierten in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Imbisswagen am Salvador-Allende-Platz in Jena. Mittels grüner Farbe wurde der Wagen rund herum beschmiert. Als der Inhaber die Schmierereien gegen 08:30 Uhr feststellte, war die Farbe teilweise noch gar nicht komplett getrocknet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro.

Einen versuchten Einbruch in eine Physiotherapiepraxis nahmen Polizeibeamte am Montag in der Wöllnitzer Straße in Jena auf. Unbekannte versuchten insgesamt drei Fenster aufzuhebeln, gelangten aber augenscheinlich nicht ins Innere des Gebäudes. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Zu einem Einbruch ist es am frühen Dienstagmorgen, gegen 04:30 Uhr, in der Göschwitzer Straße in Jena gekommen. Unbekannte Täter haben versucht in einen Biergarten einzudringen. Vermutlich durch einen Fußtritt wurde die Eingangstür gewaltsam geöffnet. Ebenfalls konnten Hebelspuren am Türrahmen festgestellt werden. Durch das Öffnen der Tür wurde der akustische Alarm ausgelöst. Die Täter ließen scheinbar dadurch von ihrem Vorhaben ab, denn augenscheinlich wurde nichts aus der Lokalität entwendet.

