LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Ein erneuter Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad ereignete sich am Montagnachmittag in Stadtroda. Ein VW-Fahrer fuhr von einem Supermarktparkplatz kommend auf die August-Bebel-Straße auf. Hierbei übersah er einen 51-jährigen Motorradfahrer, der aus Richtung Gustav-Herrmann-Straße gefahren kam. Aufgrund der Kollision stürzte der Motoradfahrer. Glücklicherweise zog er sich keine Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Die Mitteilung über ein umgefahrenes Verkehrsschild in Kahla erreichte die Polizei am Montagabend. An der Ecke Rodaer Straße/Tunnelweg touchierte scheinbar ein Fahrzeug beim Befahren der Kurve das am Straßenrand aufgestellte Verkehrsschild. Durch den Zusammenstoß verbog sich das Schild und ragte in den Verkehrsraum hinein. Da es sich allerdings um eine Anliegerstraße handelt, konnte eine konkrete Gefährdung der Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen werden. Das Verkehrszeichen wurde entfernt und die Stadt Kahla informiert.

Am Montagabend kam es in Hermsdorf zu einem SILO-Brand bei dem ein Mann leicht verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen ist gegen 21:30 Uhr ein Bauteil aufgrund eines technischen Defektes heiß gelaufen und entfachte somit die Späne, welche im SILO gelagert war. Ein Mitarbeiter wollte die Ursache erkunden und öffnete eine Klappe, aus der ihm heißer Rauch entgegen schlug. Dadurch erlitt der Mann eine leichte Rauchgasvergiftung, konnte aber noch am selben Abend aus dem Krankenhaus entlassen werden. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann aktuell noch nicht gesagt werden.

