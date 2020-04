Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung

Apolda (ots)

Im Tatzeitraum von Sonntagabend bis Montagmittag wurden auf der Natursteinmauer in der Hermstedter Straße Ecke Schleifenstraße vier Hakenkreuzschmierereien in einer Größe von ca. 60 bis 95 cm sowie die Zahl 88 mit gelber und roter Sprühfarbe entdeckt. Es wurde eine Anzeige wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gegen Unbekannt aufgenommen.

Zu einem Brand kam es am 20.04.2020 gegen 21:40 Uhr in Niedertrebra, Am Sportplatz. Auf dem dortigen Reitplatz wurde ein Grünschnitthaufen, welcher für das Osterfeuer gedacht war, entzündet. Durch das unkontrollierte Abbrennen wurden dabei fünf Zaunfelder eines Weidezaunes sowie der Sockel eines Hinweisschildes von den Flammen erfasst und beschädigt. Die Feuerwehr musste den Brandherd löschen. Es wird von Brandstiftung ausgegangen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Ungebremst fuhr am späten Montagnachmittag ein 19-jähriger Jordanier mit seinem Mountainbike in der Schieringstraße dem 57-jährigen Fahrer eines PKW Fiat Ulysse hinten auf, als dieser verkehrsbedingt seine Geschwindigkeit verringerte. Bei der anschließenden Kontrolle des Mountainbikes wurde festgestellt, dass beide Bremsen nicht funktionstüchtig waren. Der 19-Jährige wurde mündlich verwarnt.

