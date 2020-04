Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wer kennt den Täter?

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Weimar (ots)

Ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung von Täterbildern bezüglich einer Diebstahlshandlung in Weimar liegt vor.Am 11.Oktober 2019 entwendet eine bisher unbekannte männliche Person hochwertige Fototechnik aus einem Fachgeschäft in Weimar. Der Täter betrat gegen 16:30 Uhr die Filiale eines Elektrofachhandels in der Friedensstraße in Weimar. In der Folge entfernte er die elektronische Warensicherung und verstaute eine Digitalkamera der Marke NIKON, im Wert von circa 600 Euro, in seinem mitgeführten Rucksack. Es wird davon ausgegangen, dass der Täter noch weitere, bisher unbekannte Artikel, aus dem Geschäft entwendete. Anschließend verließ er den Markt, ohne die Ware zu bezahlen. Wer kennt die abgebildete Person und kann Angaben zu deren Identität machen?Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Weimar unter: 03643- 8820

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPIJena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell