Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 20.04.2020

Weimar (ots)

Eingebrochen

Zu mehreren Einbrüchen kam es in der Nacht zu heute im Stadtgebiet von Weimar: In ein Mehrfamilienhaus in der Asbachstraße verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte durch die Hintertür Zutritt. Von hier aus gelangten sie in den Keller und entwendeten zwei Fahrräder im Gesamtwert von etwa 1.600 Euro. Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Marienstraße entwendete ein Dieb den Akku eines Elektrorollers. Dieser hatte einen Wert von ca. 900 Euro.

Am Sonntagnachmittag erhielt die Polizei Weimar den Hinweis, dass auf dem Spielplatz in der Falkstraße ein augenscheinlich hochwertiges Rennrad steht. Wie sich herausstellte, handelte es sich hierbei um eines der Räder, welches aus der Asbachstraße entwendet wurde. Das Rad konnte seinem Eigentümer wieder übergeben werden.

Mit Armbrust unterwegs

Ein 35-jähriger Weimarer war am Sonntagnachmittag in Weimar West unterwegs und vollzog hier Schießübungen mit seiner Armbrust. Wie sich herausstellte, war der Mann mit dem Sportgerät im Paradies unterwegs und schoss in Richtung der Bäume. Zwar handelte es sich nicht um einen Verstoß gegen das geltende Waffenrecht, jedoch wurde die Armbrust zur Gefahrenabwehr vorerst sichergestellt.

Verkehrskontrolle

Polizisten kam gestern Abend in der Buttelstedter Straße ein VW entgegen, bei dem an den vorderen Kennzeichen keine Zulassungsplakette angebracht war. Das Fahrzeug und dessen Fahrer wurden einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 28-jährige Fahrer des VW gab unumwunden zu, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die am Auto angebrachten Kennzeichen waren entstempelt und zudem nie für dieses Fahrzeug ausgegeben gewesen.

Kontrollen aufgrund der COVID-19 Pandemie im Bereich Weimar und Weimarer Land

Vom 17. bis 19.04.2020 konnten durch die Polizei und die Ordnungsbehörden bei Kontrollen im Stadtgebiet Weimar und im Landkreis bis auf einige wenige Ausnahmen keine Verstöße gegen die Einhaltung der Thüringer Eindämmungsverordnung festgestellt werden. Eine Vielzahl an Prüfungen wurde immer wieder durchgeführt, weil sich zu viele Menschen auf zu engen Räumen aufhalten sollten. Den Hinweisen wurde nachgegangen. Festgestellte Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz wurden durch die zuständige Ordnungsbehörde geprüft.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell