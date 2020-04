Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Um die Aussicht zu genießen und Bilder zu machen kletterten am Sonntag inden frühen Abendstunden Jugendliche auf das Dach eines Einkaufsmarktes in Isserstedt. Durch eine Kamera konnten die jungen Männer dabei beobachtet werden. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten die Gruppeam Einkaufsmarkt feststellen. Mit dem Sicherheitsdienst wurde vor Ort eine Begehung durchgeführt, um nach möglichen Beschädigungen zu suchen. Die Jungen im Alter zwischen 16 - 18 Jahren erhielten einen Platzverweis, dem sie auch sofort nachkamen.

Am Sporthallenkomplex in Jena-West ist ein 20- Jähriger Opfer einer Körperverletzung geworden. Gegen 17:30 Uhr wurde die Rettungsleitstelle darüber informiert, dass der Mann leichte Verletzungen am Kopf aufweist. Ein Zeuge sagte aus, dass der Geschädigte durch eine unbekannte Person getreten und geschlagen wurde. Das Opfer selber war sehr unkooperativ und wollte keinerlei Angaben zum Geschehen machen. Er wurde dann durchden Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Im Nachgang stellte sich heraus, dass das Opfer Schulden hatte. Als diese beglichen werden sollten, kam es erst zur verbalen und anschließend zur körperlichen Auseinandersetzung.

