Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unerlaubte Spritztour

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 02:00 Uhr, sorgte ein 27-Jähriger in Bad Klosterlausnitz für Aufregung. Der junge Mann feierte zunächst mit weiteren Personen in einer Pension und konsumierte reichlich Alkohol. Anschließend begab er sich in ein anliegendes, offen stehendes Wohnhaus und entwendete dort den Pkw-Schlüssel eines Audi A 6, welcher auf dem Grundstück abgestellt war. Der aus Rumänien stammende Täter entschloss sich mit dem Fahrzeug eine Spritztour zu machen und verursachte während der Fahrt einen Unfall. So konnte der Täter gestellt undvorläufig festgenommen werden. Der junge Mann bot, bei einem ersten Test,einen Wert von 1,85 Promille an.

