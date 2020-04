Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Tragischer Unfall

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In den späten Nachmittagsstunden des vergangenen Sonntag kam es im Bereich Serba, Saale-Holzland-Kreis, zu einem tragischen Verkehrsunfall. Ein 46-Jähriger Motorradfahrer war mit seiner Kawasiki von Serba in Richtung Bad Klosterlausnitz unterwegs. Eine 32-jährige Opelfahrerin befuhr die Gegenrichtung und wollte nach links in Richtung Serba abbiegen. Hierbeiübersah sie den entgegenkommenden Motorradfahrer und es kam zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Motorradfahrer wurde von seiner Maschine geschleudert und verletzte sich so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Straße musste während der Bergungsmaßnahmen für rund drei Stunden voll gesperrt werden.

