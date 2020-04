Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung

Apolda (ots)

Im Zeitraum vom 16.04. zum 17.04.2020 wurde ein Stein auf den in der Herrressener Straße 8 parkenden PKW Daimler geworfen. Dadurch entstand Sachschaden am Glasschiebedach in Höhe von 1000 EUR.

Unbekannte Täter hebelten im Tatzeitraum vom 18.04.2020 bis 19.04.2020 eine Garage in der Auenstraße auf und entwendeten hier ein Ailess-Gerät Kärcher & Malerspritzgerät, ein FESTO-Rührgerät sowie ein Airbrush-Gerät im Gesamtwert von 1100 EUR. Am Garagentor entstand Sachschaden in Höhe von 50 EUR.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Am 18.04.2020 kam es gegen 03:40 Uhr auf der Straße zwischen Camburg und Münchengosserstädt zu einem Wildunfall. Der 30-jährige Fahrer eines Skoda Okatvia erschrak, als plötzlich ein Reh von links auf die Fahrbahn sprang. Trotz Gefahrenbremsung kollidierte das Reh seitlich mit der Fahrertür. Das Reh sprang wieder nach links zurück in den Wildstreifen und verschwand. Am Skoda entstand Sachschaden in Höhe von 500 EUR.

