Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Autodieb in Eisenberg gefasst

Hermsdorf, Eisenberg (ots)

Ein 27-jähriger Mann entwendete zwischen 1:15 und 2:00 Uhr einen schwarzen Audi A6 unter einem Carport in der Mittelstraße in Bad Klosterlausnitz.

Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen der PI Saale-Holzland konnte das Fahrzeug in der Turnerstraße / Trebe in Eisenberg mit dem Täter festgestellt und gestoppt werden. Der aus Osteuropa stammende Dieb wurde festgenommen. Der Audi wies Unfallschäden an der Vorderachse und am rechten Vorderrad auf.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei in Jena übernommen.

Hinweise zum Diebstahl insbesondere zu möglichen Unfallorten auf der Strecke zwischen Bad Klosterlausnitz und Eisenberg bitte an die PI Saale-Holzland unter der 036428 - 640 oder jede andere Polizeidienststelle.

