LPI-J: Erneut Einbrüche in Keller und Garagen in Hermsdorf

Hermsdorf, Eisenberg (ots)

In der Woche vom 13.04. auf den 17.04. drangen unbekannte Täter in eine Garage in der Friedenssiedlung in Hermsdorf gewaltsam ein. Aus dieser entwendeten sie ein graufarbenes E-Bike der Marke Cube im Wert von ca. 2000 Euro. (siehe Foto)

Im gleichen Tatzeitraum brachen Unbekannte in zwei Kellerboxen in der Hermann-Danz-Straße 10 in Hermsdorf ein. Aus den Boxen stahlen sie eine Schlagbohrmaschine und zwei Werkzeugkisten. Der Beuteschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

Wer kann sachdienliche Angaben zu den Diebstählen machen? Hinweise zu der Tat an die PI Saale-Holzland unter der 036428 - 640 oder jede andere Polizeidienststelle.

