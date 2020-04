Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Cube Fahrrad in Bad Klosterlausnitz gestohlen

Hermsdorf, Eisenberg (ots)

Von einem Grundstück in der Straße der Jugend 7 in Bad Klosterlausnitz entwendeten unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein graufarbenes Mountainbike der Marke Cube. Die Tatzeit kann von 22:00 Uhr bis 0:30 Uhr eingegrenzt werden. Das Fahrrad hat einen Wert von ca. 800 Euro.

Hinweise zum Fahrraddiebstahl an die PI Saale-Holzland unter der 036428 - 640 oder jede andere Polizeidienststelle.

