Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Berauscht und ohne Fahrerlaubnis

Kahla (ots)

Ein wegen einer Vielzahl von Delikten polizeibekannter Mann (30) ist am Donnerstagabend gegen 22.00 Uhr in Kahla mit einem Mercedes mit erheblicher Geschwindigkeit umhergefahren, dabei auch entgegengesetzt der Einbahnstraße. Die eingesetzten Beamten stellten ihn an dem Auto fest. Er bestritt jedoch, gefahren zu sein. Allerdings konnte dies durch Zeugen widerlegt werden. Der Mann ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Weiterhin wirkte er berauscht, verweigerte jedoch einen Drogentest, sodass im Klinikum eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Ein Ermittlungsverfahren läuft.

