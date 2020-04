LPI-J: Meldungen aus Jena

Landespolizeiinspektion Jena

Fünf auf einen Streich

In der Ottogerd-Mühlmann-Straße rammte eine Seniorin (82) am Donnerstag gegen 16.10 Uhr insgesamt fünf PKW. Sie wollte rechts einparken und fuhr zuerst gegen ein davor stehendes Auto. Beim rasanten Rückwärtsfahren rammte das Heck ihres Autos einen an der anderen Straßenseite stehenden PKW und die Umzäunung von Müllcontainern. Ebenso rasant fuhr sie dann wieder vorwärts und schob auf der rechten Seite drei weitere Autos aufeinander. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Ein geparkter PKW war nicht mehr fahrbereit. Die Frau überstand den Unfall äußerlich unverletzt, doch konnte die Notärztin ein gesundheitliches Problem nicht ausschließen. Eine Einweisung ins Klinikum lehnte die Unfallverursacherin jedoch ab.

Katze ausgewichen

Der Fahrer eines VW (43) wollte am Donnerstag gegen 11.10 Uhr auf der Löbstädter Straße einer Katze ausweichen, die über die Straße lief. Er machte eine unkontrollierte Lenkbewegung, woraufhin das Auto auf den Gehweg geriet und gegen ein Verkehrszeichen fuhr. Am Auto gab es einen größeren Frontschaden. Es war nicht mehr fahrbereit.

Einbruch wegen Drogen

Zeugen meldeten der Polizei am Donnerstag gegen 17.00 Uhr, dass in einem Haus in der Saalbahnhofstraße ein unbekannter Mann eine Türscheibe eingeschlagen hätte und auf diese Art in eine Wohnung eingestiegen sei. Die Beamten trafen den 40-jährigen an, als er gerade die Wohnung wieder verlassen wollte. Das Innere der Wohnung, die einem 33-jährigen gehört, war komplett durchwühlt. Darin befanden sich zwei Cannabispflanzen sowie eine kleinere Aufzuchtanlage mit sechs Pflanzen. Auch beim Einbrecher fanden die Beamten weitere Drogen. Er hatte es wohl auch bei seinem Einbruch auf Drogen abgesehen. Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen wurde er am späten Abend mit einem Platzverweis für die Saalbahnhofstraße wieder auf freien Fuß gesetzt. Anzeigen gegen ihn und den Inhaber der Wohnung wurden gefertigt.

