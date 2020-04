Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 17.04.2020

Weimar (ots)

Kellereinbruch

Unbekannte brachen in der Nacht zu gestern einen Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Bonhoefferstraße auf. Abgesehen haben der oder die Diebe es auf Bier und kleineres Werkzeug im Wert von ca. 50 Euro.

Brand

Büsche und Grünfläche in einer Größe von etwa 10m x 50m gerieten gestern Nahe den Mattstedter Weiden in Brand. Eine Ausbreitung der Flammen konnte durch die Feuerwehr schnell unterbunden werden. Vermutlich wurde der Brand durch eine weg geworfenen Zigarette ausgelöst.

Motorradunfall

Zu einem Unfall kam es gestern als ein 43-Jähriger die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Der Weimarer schätzte den Verlauf der Straße zwischen Hottelstedt und Buchenwald falsch ein und kam hier von der Straße ab. Während der Mann leichte Verletzungen erlitt, die im Klinikum Weimar behandelt wurden, entstand an seinem Krad offensichtlich Totalschaden. Dieses musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Freilaufender Hund Gestern Abend gegen 22:00 Uhr meldeten Anwohner aus Weimar Nord eine dort freilaufende Bulldogge. Dessen Herrchen konnte aber recht zügig ausfindig gemacht werden. Aus nicht bekannten Gründen hat dieser seinen Hund vermutlich draußen vergessen, als er selbst seinen Heimweg antrat.

Kontrollen aufgrund der COVID-19 Pandemie im Bereich Weimar und Weimarer Land

Am Donnserstag konnten durch die Polizei und die Ordnungsbehörden bei Kontrollen im Stadtgebiet Weimar und im Landkreis bis auf einige wenige Ausnahmen keine Verstöße gegen die Einhaltung der Thüringer Eindämmungsverordnung festgestellt werden. So fanden beispielsweise in einem Restaurant in der Innenstadt von Weimar Renovierungsarbeiten statt. Die Helfenden, die nicht mit an der Anschrift wohnhaft waren, wurden der Wohnung verwiesen. Zusätzlich wurde gegen die Personen Anzeige erstattet. Gemeinsam mit Mitarbeitern des Landratsamtes wurde gestern der Campingplatz Hohenfelden nach Hinweisen hinsichtlich herrschender Verstöße aufgesucht. Diese konnten aber nicht festgestellt werden. Die Rahmenvorgaben wurden nochmals ausdrücklich erläutert und Konsequenzen bei Verstöße aufgezeigt. Weitere Prüfungen wurden immer wieder durchgeführt weil sich zu viele Menschen auf zu engen Räumen aufhalten sollten. Den Hinweisen wurde nachgegangen. Festgestellte Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz wurden durch die zuständige Ordnungsbehörde geprüft.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell