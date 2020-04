Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen zum Unfall gesucht!

Kahla (ots)

In der Zeit vom 06.04.2020 - 11.04.2020 gab es einen Verkehrsunfall in der Umleitungsstrecke der B88, zwischen den Ortslagen Kahla und Oelknitz. Hierbei hat vermutlich ein Lkw die Behelfsbrücke, welche über die Saale führt, beschädigt. Es wurde das Geländer am Brückenbegin aus der Verankerung gerissen. Der Fahrer entfernte sich danach pflichtwidrig von der Unfallstelle. Es entstand über 10.000 Euro Sachschaden. Gibt es Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder denen ein beschädigter blauer Lkw aufgefallen ist?

