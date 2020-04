Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Einen Einbruch ganz anderes als üblich hat ein Mann aus Hermsdorf am Mittwochnachmittag festgestellt. Beim Betreten seiner Garage in der Friedenssiedlung musste er feststellen, dass Jemand offenbar mit Gewalt die zweiflüglige Tür aufgerissen hatte. Doch anstatt etwas zu stehlen, hat der Einbrecher etwas hinterlassen: einen Elektroroller (E-Scooter), eine Tasche und einen Schraubenzieher. Wem der E-Roller gehört, ist nicht bekannt.

Einen betrunkenen Radfahrer stellten Polizeibeamte am Mittwoch kurz nach 20.00 Uhr in Trotz fest. Er war ihnen aufgefallen, da er Schlangenlinien fuhr und auch eine rote Ampel ignoriert hat. Aber nicht nur das war an dem Mann auffällig, ebenso seine nicht der Witterung angepasste Kleidung. Während er oben eine dicke Jacke trug, fehlten weiter unten Hose und Unterhose, um die Bekleidung dann erst wieder bei Socken und Schuhen komplett zu machen. Die fehlenden Kleidungsstücke hatte er lose bei sich. Ein Atemtest ergab bei dem Mann 2,04 Promille. Eine Anzeige läuft.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell