Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 16.04.2020

Weimar (ots)

Verkehrsunfall Am 15.04.2020 gegen 21:05 Uhr befuhr die 27-jährige Fahrerin eines Pkw Ford Fiesta die Legefelder Hauptstraße aus Richtung Gelmeroda kommend in Richtung Legefeld.Eine 31-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda fuhr im Gegenverkehr aus Richtung Legefeld kommend,mit der Absicht,an der Autobahnanschlussstelle auf die BAB4 Richtung Frankfurt aufzufahren.Zu diesem Zeitpunkt zeigte die Ampel für die Linksabbiegerin "Grün",für die im Gegenverkehr fahrende Ford-Fahrerin "Rot", was durch eine Zeugin bestätigt wurde.Aufgrund der Missachtung des roten Lichtsignals kam es in der Folge zur Kollision im Kreuzungsbereich.Die Fahrerin des Pkw Skoda wurde hierbei schwer und die Ford-Fahrerin leicht verletzt. Beide Fahrerinnen wurden stationär im Klinikum Weimar aufgenommen.

Zeugenaufruf Im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall an der Autobahnanschlussstelle werden mögliche Zeugen gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weimar unter der Rufnummer 03643 / 882-0 zu melden.

Verkehrsunfall Am 15.04.2020 gegen 16:25 Uhr befuhr ein 56-jähriger Motorradfahrerdie Erfurter Straße stadtauswärts. Nachfolgend fuhr eine 53-jährige Ford-Fahrerin. Aufgrund der roten Ampel in Höhe des Bahnüberganges mussten beide Fahrzeugführer verkehrsbedingt anhalten.Nach Öffnen der Bahnschranke und Freigabe der Fahrtrichtung fuhr die Pkw-Fahrerin zu früh an und auf den vor ihr stehenden Kradfahrer auf.Hierbei entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.Personen wurden nicht verletzt.

Verkehrsunfall Am 15.04.2020 gegen 10:40 Uhr befuhr eine 60-jährige Pkw-Fahrerin in Legefeld die Ahornallee in Richtung "Am Boddengraben". Hinter dem Pkw fuhr in gleicher Fahrtrichtung eine 63-jährige Fahrradfahrerin.In der Folge musste die Pkw-Fahrerin verkehrsbedingt halten. Die Rad-fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Hierbei zog sie sich Prellungen im Gesichtsbereich zu. Das Fahrrad war nicht mehr fahrbereit. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 500,-EUR.

Wildunfall Am 15.04.2020 gegen 05:15 Uhr befuhr der 33-jährige Fahrer eines Pkw Seat die Landstraße aus Richtung Kreisverkehr Gutendorf kommend in Richtung Troistedt als plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte.Der Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Hierbei wurde das Tier tödlich verletzt.Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, um das Tier kümmerte sich der zuständige Jagdpächter.

Graffiti Am 16.04.2020 gegen 03:35 Uhr bemerkte der Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma an der Ecke Gerber-/ Marstallstraße ein offensichtlich frisches Graffiti. Als er sich dem Tatort näherte, bemerkte er eine 5-köpfige Personengruppe (2 x weiblich, 3x männlich,schwarzgekleidet) welche sich beiseiner Annäherung schnell entfernten.Prüfungen im Nahbereich ergaben keine Hinweise zu den Tätern.

Diebstahl Am 15.04.2020 gegen 07:55 Uhr teilt ein Mitarbeiter einer Firma mit,dass auf der Baustelle am Studentenwohnheim Jakobsplan diverses Werkzeug entwendet wurde.Der oder die unbekannten Täter entwendeten aus dem Container des Bauleiters ein Schlüsselbund und gelangten so in den Heizungsraum. Hier entwendeten sie verschiedene elektrische Werkzeuge sowie Zubehör im Gesamtwert von ca. 3.000.-EUR.

Diebstahl Am 15.04.2020 gegen 07:00 meldet ein Mitarbeiter einen Diebstahl von einer Baustelle in Krautheim.Unbekannte Täter schoben den Bauzaun zur Seite,schalteten die Beleuchtung aus und entwendeten im Anschluss ca. 480 Liter Dieselkraftstoff aus einem Bagger und einem Radlader sowie 2 Propangasflaschen.

Kontrollen aufgrund der COVID-19 Pandemie im Bereich Weimar und Weimarer Land Am 15.04.2020 konnten durch die Polizei und den Ordnungsbehörden bei Kontrollen im Stadtgebiet Weimar und im Landkreis keine Verstöße gegen die Einhaltung der Thüringer Eindämmungsverordnung festgestellt werden

