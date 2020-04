Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Fahrradgeschäft in Hermsdorf

Jena (ots)

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch brachen Unbekannte in ein Fahrradgeschäft in der Eisenberger Straße in Hermsdorf ein. Sie entwendeten mehrere neue E-Bikes, deren Gesamtwert im mittleren fünfstelligen Bereich liegt. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der PI Saale-Holzland unter der Telefonnummer 036428 / 640 oder jeder anderen Polizeidienststelle mitzuteilen.

Der Inhaber des geschädigten Geschäfts lobt für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führt, eine Belohung von 2.500 (zweitausendfünfhundert) EUR aus.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Saale-Holzland

Telefon: 036428 640

E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell